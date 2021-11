Wahre Schwerstarbeit haben die Retter der Feuerwehr am Samstagabend in Horn geleistet. Dort war ein 22-Tonnen-Bagger beim Verladen in gefährliche Schieflage geraten. Sonderfahrzeuge rückten an, um ein vollständiges Kippen des Kolosses zu verhindern.

Wie die Feuerwehr mitteilte, begann der Einsatz gegen 20.25 Uhr. Arbeiter hatten den Notruf gewählt und von einem Unglück in der Straße Am Horner Moor berichtet. Dort wollten sie einen Bagger auf einen Auflieger verladen, doch das ging schief. Der 22 Tonnen schwere Koloss wurde wohl nicht mittig genug auf den Anhänger gefahren. Das Kettenfahrzeug drohte nun abzurutschen – und auf die Seite zu kippen.

Hamburg-Horn: Bagger droht von Auflieger zu fallen

Mit einem größeren Aufgebot an Kräften rückten die Retter zur Unglücksstelle an. Darunter auch ein Sonderfahrzeug mit Abstützholz. Damit wurde der Bagger zunächst gesichert. Unter Anweisung der Feuerwehrmänner musste der Baggerführer den Arm und die Schaufel seitlich als Gegengewicht auf den Boden fahren. Danach konnte die Maschine mittig auf den Anhänger gebracht werden. Nach rund 40 Minuten war es dann geschafft.