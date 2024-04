Bäume blockieren Drehleiter – Feuerwehrmann klettert aufs Dach

Feuerwehr-Einsatz in Rahlstedt: Ein Haus an der Pfefferstraße ist am Montagabend total mit Rauch zugequalmt worden – offenbar wegen eines verstopften Schornsteins.

Um kurz vor Mitternacht riefen Anwohner den Notruf. Die Feuerwehr wollte zunächst eine Drehleiter in Richtung des rauchenden Schornsteins ausfahren, kam aber wegen der dicht aneinander stehenden Bäume nicht ran.

Bewohner vom Rettungsdienst gesichtet

Die Lösung: Ein Feuerwehrmann kletterte aufs Dach und säuberte den Schornstein per Hand. Zuvor hatten andere Retter bereits den im Rollstuhl sitzenden Bewohner aus dem Gebäude geholt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Der Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge den Ofen angefeuert, aber schon sehr lange keinen Schornsteinfeger im Haus gehabt haben. Die Polizei ermittelt. (dg/röer)

