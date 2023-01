Regelmäßig vermelden Polizei und Feuerwehr in Hamburg und Norddeutschland momentan Badetote. Ein für Experten immer wiederkehrendes Szenario. „Bei gutem Wetter gehen die Menschen ans Wasser“, sagt DLRG-Landeschef Heiko Mählmann. „Das ist einfach so.“ Aber ein Badetrend besorgt ihn.

In diesem Jahr suchen laut Mählmann viele Menschen statt ins Schwimmbad zu gehen vermehrt Naerholungsgebiete und offene Gewässer auf. „Weil sie kostenlos sind“, erklärt Mählmann. Viele Menschen seien nicht mehr bereit, Eintritt für ein Schwimmbad zu zahlen, „die meisten können das finanziell nicht mehr, bei den steigenden Kosten überall“.

Badetote in Hamburg: Wenn Abkühlung lebensgefährlich wird

Der Badetrend gehe in Richtung unbewachter und offener Gewässer: In Gruppen zögen sie an den Elbstrand oder an die Alster, oft Jugendliche, „die Party machen und sich lebensgefährlichen Mutproben stellen“, sagt Mählmann. Erst vor rund einer Woche kam ein 13-Jähriger am Anleger Teufelsbrück (Nienstedten) ums Leben, als er in die Elbe sprang – als ungeübter Schwimmer.

MOPO Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

„Leider ist es so, dass viele Kinder nicht mehr richtig schwimmen können und es auch gar nicht lernen“, sagt Mählmann. Vor allem Kinder aus finanziell schwächeren Stadtteilen wiesen eine niedrigere Schwimmfähigkeit auf als beispielsweise Kinder aus den Elbvorten. An Grundschulen in Harburg, Wilhelmsburg und Billstedt läge der Prozentsatz der Kinder, die schwimmen können, nur bei etwa einem Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren:„Passiert ganz still“: Daran erkennen Sie, ob jemand ertrinkt

Mählmann fordert eine „Wassergewöhnung“ schon im Kindergarten und deutlich bessere Rahmenbedingungen für Schwimmunterricht. „Ein Jahr in der Schule Schwimmen – das ist viel zu wenig“, so Mählmann.

Heiko Mählmann ist Präsident des DLRG-Landesverbandes Hamburg. DLRG Heiko Mählmann ist Präsident des DLRG-Landesverbandes Hamburg.

Doch offene und unbewachte Badegewässer können auch Erwachsene und geübte Schwimmer wegen der nicht sichtbaren Abbruchkanten und Strömungen in Lebensgefahr bringen. Wer zum Beispiel in der Elbe schwimmt, „der kann auch auf der Autobahn Ball spielen“, findet Mählmann. „Die Strömungen sind nicht einkalkulierbar.“

Das könnte Sie auch interessieren: In Hamburg: Junge tot in Badesee gefunden

Die DLRG und die Feuerwehr mahnen daher beim Baden – ob nun an unbewachten oder bewachten Gewässern – zur Vorsicht. Bei jedem kleinsten Verdacht, dass jemand im Wasser in Not geraten sein könnte, solle man den Notruf wählen. Mählmann: „Haben Sie keine Hemmungen. Lieber was machen als nichts machen. Das kann Leben retten.“