Unter einer Bahn-Brücke an der Wendenstraße im Hamburger Stadtteil Hamm ist in der Nacht zu Samstag ein Auto in Flammen aufgegangen. Ein zweites wurde ebenfalls vom Feuer erfasst und stark beschädigt.

Ein Zeuge hatte gegen 2.30 Uhr zunächst die Feuerwehr alarmiert, als er das brennende Fahrzeug sah. Die Retter machten sich auf den Weg, auch die Polizei wurde informiert und traf wenig später an der Wendenstraße ein.

Hamburg: Autos brennen unter Bahn-Brücke – Verkehr eingestellt

Die Flammen züngelten so weit in die Höhe, dass auch Teile der Brücke durch die Hitze beschädigt wurden. Der S-Bahnverkehr wurde zwischen Berliner Tor und Tiefstack für eine Stunde eingestellt, wie die Hochbahn mitteilte.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, weitere Fahrzeuge wurden durch den Brand nicht beschädigt. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Brandstiftung kann, wie die MOPO erfuhr, nicht ausgeschlossen werden. (dg)