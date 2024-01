Autoposer sind jetzt Fußgänger: 400-PS-Mercedes und Edel-Audi gestoppt

Polizisten der Dienstgruppe „Autoposer“ haben am Mittwoch in nur einer Dienstschicht gleich drei hochwertige Autos sichergestellt. Bei einem Mercedes, einem BMW und einem Audi war an der Auspuffanlage manipuliert worden. Dazu erwischten die Beamten noch einen Raser.

Die Beamten waren zwischen 14 und 22.30 Uhr mit ihrem zivilen Wagen im Stadtgebiet unterwegs. Zunächst wurden sie am Rödingsmarkt (Altstadt) auf einen sechszylindrigen BMW aufmerksam, dessen Auspuffgeräusche deutlich zu laut waren. Messungen ergaben 102 statt der zulässigen 78 Dezibel. Der ukrainische Fahrer (23) legte zudem einen Führerschein vor, der deutliche Fälschungsmerkmale aufwies.

Das Auto wurde sichergestellt, gegen den 23-jährigen ein Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Führerschein eingeleitet. Zudem musste er 1100 Euro Sicherheitsleistung zahlen.

Autoposer gestoppt: Mercedes und Audi beschlagnahmt

Kurz darauf wurden die Beamten in Wilstorf fündig. Hier wurde ein Mercedes-Coupé CL 500 angehalten. Der in Bulgarien zugelassene und 436 PS starke Wagen hatte eine in der EU nicht zugelassene Auspuffanlage. Auch dieses Auto wurde sichergestellt, der Fahrer (42) musste 950 Euro Sicherheitsleistung zahlen.

Das könnte Sie auch interessieren: So will die Polizei heute PS-Protzern das Handwerk legen

In Eimsbüttel stoppten die Beamten dann später einen 22-Jährigen am Steuer eines Audi S8 im Doormannsweg. Auch an diesem Fahrzeug war manipuliert worden. Eine Messung ergab 91 Dezibel. Dem Fahrer droht neben einem Bußgeld auch ein Punkt in Flensburg. Er muss außerdem Verfahrenskosten in Höhe von 900 Euro zahlen.