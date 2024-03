Autoknacker-Ring gesprengt? Polizei verhaftet Mann in Hamburg

Die Hamburger Polizei hat einen Mann (51) verhaftet, der im Verdacht steht, mehrere Autos aufgebrochen und gestohlen zu haben. Es scheint eine organisierte Struktur dahinter zu stecken, die Beamten identifizierten drei weitere Männer als mutmaßliche Komplizen.

Den Stein ins Rollen brachte ein Notruf eines Zeugen im vergangenen Jahr: Im November hatte dieser zwei Männer an der Dorotheenstraße (Winterhude) dabei beobachtet, wie sie sich an einem Toyota Landcruiser zu schaffen machten. Beamte erwischten die mutmaßlichen Autoknacker auf frischer Tat, darunter den 51-Jährigen. Mangels Haftgründen wurden sie entlassen.

Durchsuchungen in Hamburg und Schleswig-Holstein

Das Wandsbeker Fachkommissariat für Kfz-Delikte (LKA 152) übernahm die Ermittlungen. Die Beamten kamen dabei zwei weiteren Männern auf die Spur, die zur Bande des 51-Jährigen gehören sollen. Zusammen sollen sie im Januar einen BMW X6 und einen Toyota RAV 4 in Niedersachsen gestohlen und nach Hamburg überführt haben. Die Polizei konnte die Fahrzeuge in Horn und in Wandsbek orten und sicherstellen.

Anhand der gewonnen Erkenntnisse habe die Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen in Wandsbek, Billstedt und Neuallermöhe sowie eine Garage in der Gemeinde Rellingen (Schleswig-Holstein) erwirkt, so ein Polizeisprecher: „Sie wurden Dienstagmorgen zeitgleich vollstreckt.“

Dabei hätten die Beamten Beweismittel – unter anderem Autoschlüssel und Kennzeichen – beschlagnahmt und den 51-jährigen Mann verhaftet. Er gilt als Chef der Gruppierung. Der Sprecher: „Er wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.“

Die Ermittlungen von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft dauern an. Insbesondere prüfen die Beamten nun, ob die Männer für weitere Taten in Betracht kommen könnten. (dg)