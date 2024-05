Autoknacker an der Elbchaussee festgenommen – beide in Haft

Zivilfahnder haben in Nienstedten in der Nacht zu Freitag zwei mutmaßliche Autoknacker festgenommen. Die hatten an der Elbchaussee einen BMW aufgebrochen. Beide kamen in Haft.

Die zivilen Beamten waren gegen 2.50 Uhr an der Elbchaussee auf Streife, als sie zwei Männer (26 und 34 Jahre) bemerkten, die sich auffällig konspirativ verhielten und sich für dort geparkte Autos interessierten. Im weiteren Verlauf sahen die Beamten, wie sich einer von ihnen an einem BMW X3 zu schaffen machte. Sein Komplize stand dabei Schmiere.

Diebesgut aus vorherigen Taten gefunden

Beide Männer wurden festgenommen. Bei ihnen wurden mehrere Sonnenbrillen und ein Fahrzeugschein gefunden, die mutmaßlich aus dem BMW entwendet worden waren. Zudem wurde weiteres Diebesgut gefunden, das offenbar aus vorherigen Taten stammt. Beide Männer kamen in U-Haft.