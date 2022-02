Die Hamburger Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall in Alsterdorf: Dort ist ein Autohändler an der Bilser Straße am vergangenen Samstag gegen 16.30 Uhr um mehrere Hundert Euro beraubt worden.

Der Täter hatte sich laut Polizei zunächst als Kunde ausgegeben und so getan, als würde er ein Auto kaufen wollen. „Im Laufe des Gesprächs forderte der Täter jedoch unvermittelt unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld von dem Händler“, so ein Sprecher am Montag. „Mit einem dreistelligen Betrag flüchtete er in unbekannte Richtung.“

Polizei: Autohändler in Hamburg mit Schusswaffe überfallen

Eine Fahndung mit sieben Streifenwagen nach dem Täter – etwa 30 Jahre, 1,70 Meter, schlank, blaue Augen, dunkle Kleidung und Mütze – blieb erfolglos. Der Mann entkam.

Das zuständige Raubdezernat (LKA 144) übernahm die Ermittlungen. Und hofft nun auf Hilfe aus der Bevölkerung. „Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden“, so der Polizeisprecher. Tel. 428 65 67 89. (dg)