Eine 21 Jahre alte Audi-Fahrerin hat am Sonntagmittag einen schweren Unfall verursacht: An der Kreuzung Am Stadtrand/Walddörferstraße (Wandsbek) soll sie zunächst an einer rot zeigenden Ampel gehalten, dann aber plötzlich losgefahren sein – in Richtung des fließenden Verkehrs.

„Hier kam es zur Kollision mit einem bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich gefahrenen Nissan Micra“, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. „Bei dem Zusammenstoß wurde der 59-jährige Fahrer des Micra leicht und sein 46-jähriger Beifahrer schwer verletzt.“

Hamburg: Autofahrerin fährt bei Rot und baut schweren Unfall

Sanitäter der Feuerwehr kümmerten sich um beide Verletzten, der 46-Jährige kam kurz darauf in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestehe nicht, so der Sprecher weiter.

Die genaue Unfallursache und die Frage, warum die Frau plötzlich losfuhr, sind noch ungeklärt. Der Sprecher: „Der Verkehrsunfalldienst Ost hat die Ermittlungen aufgenommen.“ (dg)