Streit unter Autofahrern in Hamburg: Messer-Attacke auf offener Straße

Streit mitten auf der Straße: Auf der Wallstraße in Hohenfelde gerieten am Dienstagabend die Fahrer von zwei Autos heftigst aneinander. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt.

Gegen 19.30 Uhr kam es mitten im Straßenverkehr zum Streit, aus jedem der beiden Autos stieg eine Person aus, es kam zum Gemenge. Dabei gab es laut Polizei einen Schlag ins Gesicht – und einen Messerangriff, bei dem ein 23-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Hamburg-Hohenfelde: Verletzter nach Messerangriff – Not-OP

Der Täter stieg wieder in sein Fahrzeug und floh. Das Opfer schleppte sich schwer verletzt zurück in einen blauen Kleinbus. Dabei wurde von seinen Mitfahrern entdeckt, wie schwer er eigentlich verletzt war. Er kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert, mittlerweile schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. (alp)