Autobahnen in Hamburg: Laster fängt Feuer – auch A7 in eine Richtung voll gesperrt!

Doppelschlag für Autofahrer auf Hamburgs Autobahnen: Am Sonnabendmorgen wurde die A1 wegen Bauarbeiten in Billstedt komplett gesperrt – und dann fing auf der A7 auch noch ein Laster Feuer. Vollsperrung in Richtung Norden!

Auf Höhe der Abfahrt Marmstorf südlich des Elbtunnels eine undichte Gasflasche in einem Lkw entzündet. Das Feuer griff auf den Laster über.

Hamburg: Auch A7 in eine Richtung voll gesperrt!

Der Fahrer soll noch versucht haben, die Gasflasche von seinem Laster zu entfernen und sich dabei schwere Verbrennungen an Armen und Händen zugezogen haben. Er kam in eine Klinik.

Aufgrund der parallelen A1-Sperrung (die A7 ist die Ausweichstrecke) kam es zu massiven Behinderungen in Richtung Norden. Update: Mittlerweile ist die Autobahn wieder voll befahrbar. (mn)