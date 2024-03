Hamburg: Seniorin (91) überschlägt sich in ihrem Golf

Schwerer Unfall in Volksdorf: Am Dienstagabend hat sich dort eine Seniorin (91) mit ihrem Wagen überschlagen. Sie kam in ein Krankenhaus.

Zu dem Unfall kam es um 19.06 Uhr am Wulfsdorfer Weg. Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen rückten zur Unfallstelle aus. Eine Frau hatte einen Holzpoller gerammt und sich dann mit ihrem Golf überschlagen. Ein parkender Dacia Duster auf der Gegenfahrbahn wurde dabei beschädigt.

Die Frau wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist nicht bekannt. (eh)