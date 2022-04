Auto überschlägt sich in Hamburg: Beifahrerin lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall in Neuengamme: Um 15.22 Uhr ist die Polizei am Samstag zur Straße Neuengammer Hinterdeich ausgerückt. Ein älteres Ehepaar war in seinem Auto eingeklemmt.

Das Fahrzeug hatte sich zuvor mindestens einmal komplett überschlagen und war kopfüber auf dem an der Straße liegenden Grasfeld gelandet.

Unfall in Hamburg-Neuengamme: Auto überschlägt sich

Der 85-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, seine Ehefrau (82) erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Wie der Lagedienst der Polizei der MOPO mitteilte, mussten die Insassen von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Auto befreit werden. Beide wurden mit Helikopter und Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehrfach überschlagen: Teenie rast mit Auto gegen Mauer – schwer verletzt

Etwa zwei Stunden später wurde die Straße wieder freigegeben. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (aba)