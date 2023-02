Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei endete in der Nacht zu Montag mit einem schweren Verkehrsunfall in der Hamburger Altstadt. Ein 26-Jähriger landete mit seinem Volkswagen auf dem Dach – die Willy-Brandt-Straße musste deshalb in Höhe Meßberg weitgehend gesperrt werden. Am Montagmorgen war die Hauptverkehrsader in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar, es kam im Berufsverkehr zu erheblichen Staus.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Besatzung eines Streifenwagens gegen 2.10 Uhr in der Königstraße auf einen weißen Volkswagen aufmerksam. Als die Beamten sich entschlossen, den Wagen zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren, geriet die Situation außer Kontrolle.