Audi kracht in Mercedes – Polizei auch wegen aggressiven Schaulustigen im Einsatz

Ein schwerer Verkehrsunfall in Harvestehude hatte am Freitagabend zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Weil Schaulustige aggressiv wurden, rückten mehrere Streifenwagen an. Es gab eine Festnahme.

Der Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr auf dem Grindelberg. Hier verlor laut Polizei der Fahrer eines Audis offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen krachte über die Busspurabtrennung in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Mercedes.

Mann in Lebensgefahr – Beifahrerin schwer verletzt

Der Mercedes-Fahrer (22) wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Er kam lebensgefährlich verletzt in eine Klinik. Auch seine 26-jährige Beifahrerin wurde bei dem Crash schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher flüchtete.

Das könnte sie auch interessieren: Riesige Rauchwolke! Dach von Hamburger Schule brennt – „schwieriger Einsatz“

Kurz darauf forderten Polizisten Verstärkung an. Grund: Schaulustige sollen sich zunehmend aggressiv verhalten haben. Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihund rückten an. Es gab eine vorläufige Festnahme.