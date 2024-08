Auto brennt im Hamburger Osten – Verdacht auf Brandstiftung

In Billstedt ist in der Nacht zu Mittwoch ein Auto in Flammen aufgegangen. Durch die Hitze wurde weiterer Pkw beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Laut Feuerwehr sei den Rettern gegen 0.20 Uhr über den Notruf ein brennendes Auto an der Legienstraße gemeldet worden. Mehrere Löschfahrzeuge rückten an, konnten aber nicht verhindern, dass das Fahrzeug ausbrannte.

Mehrere Streifenwagen fahnden nach Brandstiftern

Die Polizei war ebenfalls mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Die Suche nach möglichen Brandstiftern blieb ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt.