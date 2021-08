Auto im Wohnzimmer: Fahrer verliert die Kontrolle und kracht in Hauswand

Moorburg –

Ein lauter Knall, Schutt und Steine im Wohnzimmer – am späten Mittwochabend krachte ein Fahrzeug am Moorburger Elbdeich in eine Hauswand. Der Fahrer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 22.38 Uhr kam der schwarze Toyota kurz nach einer Kreuzung auf regennasser Straße von der Fahrbahn ab, riss den Gartenzaun nieder, brach durch die Hecke und landete fast im Wohnzimmer des 32-jährigen Bewohners.

Der Toyota-Fahrer war nicht angeschnallt und wurde mit diversen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Mauer des Hauses hielt dem Aufprall nicht stand. Zum Wohnzimmer hin prangt nun ein riesiges Loch.

Hamburg: Hauswand konnte abgestüzt werden

Das Haus sei aber weiterhin bewohnbar, so ein Sprecher der Polizei zur MOPO. Die Wand konnte abgestützt werden. Der Hausbewohner soll nach Zeugenangaben unter Schock gestanden haben. Er hatte bereits geschlafen und sei durch den Knall geweckt worden. Als er das Loch in der Wohnzimmer-Wand sah, wählte er den Notruf.

Der Moorburger Elbdeich wurde auf Höhe des Unfalls zwischen 22.45 und 0.43 Uhr voll gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt. (sr)