Ein Motorrad- und ein Autofahrer sind am Montagabend nahe des S-Bahnhofs Hasselbrook mit ihren Fahrzeugen kollidiert. Beide hatten Grün und wollten offenbar in dieselbe Straße abbiegen.

Gegen 19.30 Uhr seien ein 31-jähriger Biker auf seiner Harley und ein 23-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Hammer Steindamm/Caspar-Voght-Straße zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer sei in Fahrtrichtung Wandsbek unterwegs gewesen und bei für ihn grüner Ampel in die Caspar-Voght-Straße abgebogen.

Hamm: Motorradfahrer zieht sich schwere Brüche zu

Dabei kam ihm der Autofahrer entgegen, der nach links abbiegen wollte, ebenfalls in die Caspar-Voght-Straße und ebenfalls bei für ihn grüner Ampel. Der Harleyfahrer stürzte und erlitt laut Polizei eine schwere Bein- und Fußfraktur. Laut Augenzeugen fuhr der 31-Jährige noch etwa 20 Meter bis zum Bahnhof Hasselbrook, mit einer stark blutenden Verletzung am Fuß. und kam sofort in ein Krankenhaus. Der Unfalldienst Süd ermittelt. (fbo)