Am frühen Freitagmorgen musste ein Radfahrer in Hamburg sein Leben lassen. Der Mann wurde in Volksdorf von einem abbiegenden Transporter erfasst und schwerst verletzt. Ein Notarzt reanimierte ihn zunächst. Doch der Mann starb wenig später in der Klinik.

Der Unfall passierte nach MOPO-Informationen gegen 6.40 Uhr an der Kreuzung Farmsener Landstraße Ecke Meiendorfer Weg. Hier sei ersten Polizeiangaben zufolge ein Transporter in den Meiendorfer Weg abgebogen. Dabei erfasste der Fahrer (34) offenbar einen Radler (54), der den Bereich geradeaus überqueren wollten.

Zunächst sei der Mann bei Eintreffen von Ersthelfern noch ansprechbar gewesen. Augenblicke später verlor er das Bewusstsein.

Hamburg: Radfahrer bei Abbiege-Unfall tödlich verletzt

Ein alarmierter Notarzt versorgte das Unfallopfer und leitete die Reanimation des Opfers ein. Der Radfahrer verstarb wenig später jedoch in der Klinik an seinen schweren Kopfverletzungen.

Der Unglücksfahrer erlitt einen Schock und wurde von Sanitätern versorgt. Bei ihm wurde ein Alkoholtest und eine Urinprobe angeordnet. Der Verkehrsunfalldienst übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der Unfallbereich war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.