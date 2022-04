Auto brennt in Tunnel – A7 in Hamburg gesperrt

Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen zum A7-Tunnel nach Schnelsen ausgerückt, wo ein Pkw in Flammen aufgegangen ist. Die Autobahn wurde zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus.

Das Unglück geschah gegen 8.45 Uhr. Im morgendlichen Frühverkehr kam es auf der A7 wegen des für Hamburger Verhältnisse ausgiebigen Schneefalls zu Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr. Plötzlich drang in Höhe der Ausfahrt Schnelsen Qualm aus einem Auto, das auf der linken Fahrspur in Richtung Norden unterwegs war.

Pkw auf A7 bei Schnelsen in Flammen – Autobahn gesperrt

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, schlugen schon Flammen aus dem Wagen. Mit Wasser und Schaum konnte der Brand rasch gelöscht werden. Verletzte gab es nicht. Zunächst wurden beide Fahrtrichtungen von der Polizei gesperrt, es kam zu Staus.

Später konnte der Verkehr in Richtung Süden wieder freigegeben werden. Die Sperrung in Richtung Norden dauerte längere Zeit an.