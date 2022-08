Parkplatz in Hamburg: Feuer zerstört Smart – und greift auf andere Autos über

In der Nacht zum Freitag ist ein Smart auf einem Parkplatz in Hamburg-Tonndorf in Brand geraten. Die Flammen zogen weitere Autos in Mitleidenschaft. Bereits im März 2021 hatten auf dem Parkplatz mehrere Fahrzeuge gebrannt.

Gegen 2.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tonndorf in die Schöneberger Straße gerufen. Auf einem Parkplatz brannte dort ein im hinteren Bereich abgestelltes Auto.

Feuerwehr löscht brennendes Auto in Hamburg-Tonndorf

Den Feuerwehrleuten gelang es, das brennende Fahrzeug zu löschen. Durch das Feuer wurden allerdings in direkter Nähe abgestellte Autos beschädigt. Der genaue Schaden und die Brandursache waren am Freitagmorgen noch nicht bekannt.

Bereits vor rund anderthalb Jahren hatten auf dem Parkplatz in der Schöneberger Straße mehrere Autos gebrannt. Die Flammen hatten bereits in Richtung eines Wohnhauses geschlagen, ehe die Feuerwehr die Brände damals löschen konnte. Damals gingen die Beamten von vorsätzlicher Brandstiftung aus. (fbo)