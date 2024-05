Kaum ein Monat vergeht in Hamburg und dem Umland, in dem nicht ein Geldautomat gesprengt wird. Dabei setzen die Täter nicht nur ihr eigenes Leben aufs Spiel. Sie gefährden auch die Bewohner der Häuser, in denen die Geräte stehen. Feuer, Druckwellen und sogar Einsturzgefahr: Ein Fachmann erklärt die „enorm zerstörerische Wirkung“ der Automaten-Sprengungen.

Kaum ein Monat vergeht in Hamburg und seinem Umland, in dem nicht ein Geldautomat gesprengt wird. Dabei setzen die Täter nicht nur ihr eigenes Leben aufs Spiel. Sie gefährden auch die Bewohner der Häuser, in denen die Geräte stehen. Feuer, Druckwellen und sogar Einsturzgefahr: Ein Fachmann erklärt die „enorm zerstörerische Wirkung“ der Automaten-Sprengungen.

Die Druckwelle ist enorm, wenn sich Gas in geschlossenen Räumen entzündet. Immer wieder gehen Kriminelle damit leichtfertig um. Sie lassen Gas unkontrolliert in Geldautomaten strömen und bringen es aus vermeintlich sicherer Entfernung mit einem ferngesteuerten Funken zur Explosion.

Zuletzt passierte so eine Tat in der Nacht zum Dienstag in Lurup. Bislang unbekannte Täter sprengten hier einen Geldautomaten im Vorraum einer Haspa-Filiale in die Luft. Die Explosion ließ Fensterscheiben und sogar Gebäudeteile durch die Luft wirbeln.

Hohe Gefahr durch Sprengungen von Geldautomaten für Menschen und Gebäude

Solche Schäden am Gebäude und dessen Umgebung sind – neben dem erbeutetem Geld – fast immer zu verzeichnen. Im April vergangenen Jahres führte die Sprengung von zwei Geldautomaten in einem Einkaufscenter in Oststeinbek (Kreis Stormarn) dazu, dass zwei umliegende Geschäfte tagelang geschlossen bleiben mussten.

Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in Oststeinbek konnten Geschäfte tagelang nicht öffnen. dpa Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in Oststeinbek konnten Geschäfte tagelang nicht öffnen.

Michael Hein, Sprengmeister beim Kampfmittelräumdienst der Hamburger Feuerwehr, erklärt in der MOPO, welche zerstörerische Kraft solche Explosionen haben und welchen Gefahren Personen ausgesetzt sind, die sich in der Nähe oder im Gebäude befinden.

„Gasexplosionen haben durch die Druckwelle und die Hitzeentwicklung eine enorm zerstörerische Wirkung“, so Hein. „Findet die in geschlossenen Räumen, wie zum Beispiel einer Bankfiliale, statt, kann die Gebäudestatik in Mitleidenschaft gezogen werden.“ Die mögliche Folge: Einsturzgefahr!

Michael Heim ist Entschärfer beim Kampfmittelräumdienst. RUEGA Michael Heim ist Entschärfer beim Kampfmittelräumdienst.

Eine weitere Gefahr besteht laut Hein zudem in der Hitzeentwicklung. Es kann zu ausgedehnten Bränden kommen, die zum Beispiel Bewohner, die über einer Bankfiliale leben, in Gefahr bringen. „Nicht zu unterschätzen ist auch die Splitterwirkung zerrissener Teile von Geldautomaten oder zerborstener Scheiben. Die fliegen wie Geschosse durch die Luft“, so der Sprengstoffexperte.

Auch der Grundeigentümerverband in Hamburg hat sich mit dem Thema Geldautomatensprengung befasst. Man wisse, dass sich über Bankfilialen häufig Wohnungen befinden. „Schützen könnten wahrscheinlich nur Klauseln im Vertrag zwischen Vermieter und Geldinstitut, in denen der Aufbau eines Geldautomaten verboten ist“, sagt eine Sprecherin des Verbands.