Explosionsgefahr: Feuerwehr lässt Hamburger Schule räumen

Großeinsatz in Hamburg: In der zur Grundschule Curslack-Neuengamme zugehörigen Hausmeister-Wohnung am Gramkowweg ist am Freitagabend Gas ausgetreten. Die Feuerwehr ließ das Areal räumen – es bestand Explosionsgefahr.

Auch ein angrenzender Sportplatz wurde evakuiert, die Feuerwehr zog mit Flatterband eine Sperrzone. Kinder hatten sich zu dem Zeitpunkt – die Feuerwehr war gegen 17 Uhr alarmiert worden – nicht mehr in und an der Schule aufgehalten. Messungen ergaben, dass tatsächlich Gas ausströmte und die Möglichkeit einer Explosion bestand.

Gasleitung beschädigt: Explosionsgefahr in Hamburger Schule

Die entsprechende Gasleitung, die offenbar bei Handwerker-Arbeiten beschädigt worden war, wurde dann von den Einsatzkräften abgeschiebert, also provisorisch dichtgemacht. Laut Angaben des Lagezentrums wurde dafür auch der Boden aufgestemmt. Ein Sprecher: „Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an den Gasversorger übergeben.“

Nachdem die Schule belüftet worden war, zogen Polizei, die ebenfalls vor Ort war, und Feuerwehr wieder ab. (dg)