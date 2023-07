Mitten am Tag: Einbrecher räumen richtig ab – viel Geld und Schmuck sind weg

In Volksdorf sind bislang unbekannte Täter am Montagmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei machten die Einbrecher sehr hohe Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu der Tat soll es laut Polizei gegen 12.20 Uhr gekommen sein. Ermittlungen zufolge haben Einbrecher sich über eine Kellertür gewaltsam Zutritt zu einem ein Einfamilienhaus in der Straße Buckhorn verschafft. Sie durchsuchten mehrere Zimmer.

Wertvollen und hochpreisigen Schmuck erbeutet

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge erbeuteten die Täter einen hohen Geldbetrag und sehr wertvollen und hochpreisigen Schmuck. Nach dem Coup flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer zum angegebenen Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen in der Straße gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 4286 56789 zu melden.