Ausraster im Drogenrausch: Hamburg: Frau greift Retter an – drei Verletzte

Hammerbrook –

An der Hammerbrookstraße in Hamburg soll eine 32 Jahre alte Frau vier Rettungskräfte angegriffen und verletzt haben. „Sie stand unter dem Einfluss berauschender Mittel“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Zunächst hatten Freitagabend gegen 22.30 Uhr Anwohner den Notruf gewählt, weil die 32-Jährige regungslos am Boden gelegen haben soll. Als die Rettungswagen-Besatzung dann kam und ihr helfen wollte, „hat die Frau um sich getreten, in Finger gebissen, gegen Schultern und Köpfe geschlagen“, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Drei der vier Retter wurden verletzt. Sie konnten laut Polizei ihren Dienst aber fortsetzen.

Die Frau, die offenbar kurz zuvor Drogen konsumiert hatte, muss jetzt wegen des tätlichen Angriffes mit einem Strafverfahren rechnen. (dg)