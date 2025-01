Papagei büxt in Hamburg aus: Nach neun Minuten bricht Feuerwehr Einsatz ab

Ungewöhnlicher Einsatz: In Billstedt büxte am Samstag ein knallroter Papagei aus und wollte partout nicht wieder in seinen Käfig. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus – für neun Minuten.

Gegen 13 Uhr erreichte die roten Retter der Notruf, dass in der Siedlung „Sonnenland“ im Osten Hamburgs ein karibischer Papagei aus seinem offenen Käfig in eine nahestehende Baumkrone geflogen ist. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, sei das in der Vergangenheit schon häufiger passiert.

Papagei-Einsatz in Hamburg: Feuerwehr rückt nach wenigen Minuten ab

Bereits vor dem Eintreffen der mit einem Fahrzeug ausgerückten Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek, kam allerdings die Befürchtung auf, dass der Südseevogel durch das Einsatzfahrzeug möglicherweise verschreckt werden könnte und so im schlimmsten Falle noch weiter wegfliegen würde. So wurde der Einsatz nach nur neun Minuten wieder abgebrochen.

Die Halterin des Exoten setzte stattdessen auf Leckerlies und platzierte den Käfig mit einem Artgenossen des flüchtigen Vogels ganz in der Nähe. Ob der Papagei auf die Lockversuche reagierte und wieder zur Besitzerin zurückflog, ist nicht bekannt. (apa)