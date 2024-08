Streit in Hamburg eskaliert: Mann soll Kontrahenten mit Pistole bedroht haben

In einem Park am Karl-Arnold-Ring in Kirchdorf-Süd ist es am Mittwochnachmittag offenbar zu einem Streit zweier Männer gekommen. Eine Augenzeugin will eine Schusswaffe gesehen haben.

Diese soll ein 39-jähriger Mann zuvor aus seiner Umhängetasche gezogen haben, um einen 34-jährigen Mann scheinbar einzuschüchtern. Als der Mann die Zeugin bemerkte, verschwand die Waffe wieder in der Umhängetasche.

Polizeihubschrauber sucht bewaffneten Mann in Hamburg

Anschließend flüchtete der 39-jährige Mann mit einem Fahrzeug. Die eintreffende Polizei, die auch mit einem Hubschrauber im Einsatz war, konnte zunächst lediglich die Zeugin und den 34-jährigen Mann antreffen.

Aussagen machte allerdings nur die Zeugin, so die Polizei. Der mutmaßlich Bedrohte wollte offensichtlich nicht mit der Polizei zusammenarbeiten.

Das könnte Sie auch interessieren: Raser, Falschparker, Rotlichtfahrer: Polizei erwischt jede Menge Verkehrssünder

Eine Großfahndung nach dem möglicherweise bewafnneten Mann führte zunächst zu keinem Erfolg. Beamte der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen, kurz USE, waren ebenfalls in den Einsatz involviert.

Am Mittwochabend wurde der Verdächtige schließlich aufgespürt. Wie und wo wollte die Polizei nicht bekannt geben. Eine Waffe oder das Fluchtfahrzeug wurden nicht gefunden.