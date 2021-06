Aus Pflegeeinrichtung verschwunden: Vermisst: Wo ist Peter Thomas Rogner?

Jenfeld –

Die Hamburger Polizei hat sich am Montagnachmittag mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit gewandt: Der vermisste Peter Thomas Rogner (61) sei am Sonntagmittag aus einer Pflegeeinrichtung in Hamburg-Jenfeld verschwunden.

Rogner sei psychisch krank und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, so die Polizei. Er sei 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und habe schulterlanges graues Haar. Auffällig sei sein leicht vorgebeugter Gang. Vermutlich trage der Vermisste einen beigen Stoffbeutel bei sich.

Der vermisste Peter Thomas Rogner. Polizei Hamburg Foto:

Hinweise zum Aufenthaltsort können unter der Tel.: 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg sowie an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Wer den Vermissten persönlich antrifft, kann die Polizei auch unter dem Polizeinotruf 110 alarmieren.