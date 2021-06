Aus dem Nichts: Mann von Duo mit Baseballschläger angegriffen – Polizei sucht Zeugen

HafenCity –

Ein Mann (34) ist Mitte August im Bereich des Lohseparks von zwei Männern attackiert und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen – insbesondere zwei Personen, die vor dem Angriff in der Nähe gegrillt haben sollen.

Die Täter sollen in der Nacht auf den 15. August zwischen Mitternacht und 1 Uhr von hinten an das Opfer herangetreten sein und es in ein Gespräch verwickelt haben. Nach MOPO-Informationen ging es dabei zunächst um den Weg.

Hamburg: Angriff mit Baseballschläger – Polizei sucht Zeugen

Dann soll es laut Polizei zu einem Handgemenge gekommen sein, bei dem die Männer ein Messer und einen Baseballschläger zückten. Mit Letzterem sollen sie auf den 34-Jährigen eingeschlagen haben. „Dabei erlitt er unter anderem mehrere Gesichtsfrakturen und musste in einem Krankenhaus operiert werden“, so eine Polizeisprecherin.

Nach der Attacke sollen zwei Zeugen, die im Park offenbar gegrillt hatten, dazugekommen sein. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Beide sind Anfang 20 und schlank. Einer von ihnen ist um die 1,65 Meter groß, trug ein braunes T-Shirt. Der andere ist 1,85 Meter groß, trug einen stahlblauen Hoodie.

„Insbesondere die Zeugen aus dem Lohsepark, als auch weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden“, so die Sprecherin weiter. Das LKA 113 ermittelt in dem Fall. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)