Aus 15 Metern Höhe gestürzt: Baumpflegerin nach Arbeitsunfall in Lebensgefahr

Auf dem Gelände der Stadtteilschule Meiendorf am Schierenberg (Rahlstedt) ist es am Freitagmittag zu einem furchtbaren Arbeitsunfall gekommen. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte eine Baumpflegerin 15 Meter in die Tiefe. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Die Einsatzkräfte erreichte der Notruf um 14.18 Uhr. Wenige Minuten später die verheerende Diagnose. Die 35-Jährige habe ein schwere Prellung des Brustkorbs, ein sogenanntes Becken-Thorax-Trauma und einen Unterarmbruch erlitten, heißt es von der Feuerwehr.

Das könnte Sie auch interessieren: Alles schnieft! Ist das normal? Das steckt hinter der Schnupfenwelle in Hamburg

Die Schwerstverletzte wurde noch vor Ort ins Koma versetzt und in Begleitung eines Notarztes in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren. Wie es zu dem Sturz kam, ist nicht bekannt. (apa)