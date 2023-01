Kehrt jetzt Ruhe im „Aurel“ ein? In den vergangenen Monate sollen immer wieder Jugendliche in der Kneipe randaliert, sogar Mitarbeiter angegriffen haben. Nun hat die Polizei die Wohnungen von drei Verdächtigen durchsucht. Zwei sind erst 17, einer 18 Jahre alt – und alle drei haben schon eine prall gefüllte Strafakte.

Kehrt jetzt Ruhe im „Aurel“ ein? In den vergangenen Monaten sollen immer wieder Jugendliche in der Kneipe randaliert, sogar Mitarbeiter angegriffen haben. Nun hat die Polizei die Wohnungen von drei Verdächtigen durchsucht. Zwei sind erst 17, einer 18 Jahre alt – und alle drei haben schon eine prall gefüllte Strafakte.

An den Wochenenden kamen die Jugendlichen regelmäßig zur Bar am Alma-Wartenberg-Platz. Dann gab es Drohungen, Schläge ins Gesicht, Platzwunden. So erzählte es Stefan Schmitz (55), Betreiber des „Aurel“, vor ein paar Tagen der MOPO. „Sie beleidigen die Gäste, gehen Personal körperlich an.“ Die jungen Männer sind immer betrunken und stehen unter Drogen, so schildert Schmitz es, und sie greifen „unterschiedslos“ Männer und Frauen an.

„Aurel“: Gäste und Mitarbeiter von Jugendlichen attackiert

Mittlerweile hat die Polizei drei Verdächtige ausgemacht, durchsuchte am vergangenen Donnerstag deren Wohnungen. Alle drei Verdächtigen leben noch bei ihren Eltern – und alle drei nur wenige Schritte vom „Aurel“ entfernt. Bei der Durchsuchungsaktion seien mögliche Beweismittel, darunter Kleidung und Smartphones, sichergestellt worden, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Doch wer sind die Jugendlichen, die im Fokus der Ermittlungen stehen? Nach MOPO-Informationen gelten alle drei Teenies als mindestens polizeibekannt, sorgten vor allem in den vergangenen zwölf Monaten für Ärger. Der 18 Jahre alte Mohammed B.* fiel bisher überwiegend durch Bedrohungstaten, gefährliche Körperverletzung und Drogenkonsum auf. Vom Jugendgericht wurde er unter anderem zwei Mal zu einer Geldauflage verurteilt, zuletzt musste er sich im März wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Körperverletzung verantworten.

Stefan Schmitz, Betreiber des „Aurel“ in Ottensen. Florian Quandt Stefan Schmitz, Betreiber des „Aurel“ in Ottensen.

Gegen Ahmed S.*, 17 Jahre alt, wurde und wird unter anderem wegen räuberischer Erpressung und Betrugs ermittelt. Das ist nur ein Teil der Vorwürfe gegen den Jugendlichen, viele Sachverhalte sind noch nicht abschließend geklärt. Gemaßregelt wurde er bereits wegen Diebstahl und Körperverletzung. Einmal verurteilte ihn das Gericht zur Zahlung eines Schmerzensgeldes, das andere Mal sprach der Richter eine sogenannte Betreuungsweisung aus. Diese Einzelbetreuung hat das Ziel, die jugendlichen Straftäter zu unterstützen.

Das könnte Sie auch interessieren: Grausame Tat in Hamburg: Angriffe auf schwangere 17-Jährige – Urteil gefallen

Der dritte Verdächtige, Pascal M.*, muss sich demnächst unter anderem wegen Raub, Drogenkonsum (Marihuana) und eines Fahrraddiebstahls verantworten. Verurteilt wurde er bisher nicht. Die Verfahren laufen noch.

Mit Hilfe von Aufnahmen aus Überwachungskameras versucht die Polizei jetzt, weitere Beteiligte an den Übergriffen auf das „Aurel“ zu ermitteln. Und Betreiber Schmitz hofft, dass nun wieder Ruhe einkehrt in seiner Bar.

*Alle Namen wurden von der Redaktion geändert