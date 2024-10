Aufregung in Hamburg: Anwohner melden bewaffneten Nachbarn – SEK stürmt Wohnung

Große Aufregung in Billstedt: Nachdem Nachbarn eine Schusswaffe gemeldet hatten, rückte das SEK an und stürmte die Wohnung.

Anwohner alarmierten am Samstagabend die Polizei, da sie in der Billstedter Hauptstraße eine Person mit einer Schusswaffe beobachtet hatten. Daraufhin rückte die Polizei mit einem Spezialeinsatzkommando an. Gegen 20 Uhr trafen sie vor Ort ein. Mit kugelsicheren Westen, Helmen und einem Rammbock im Gepäck stürmten sie die Wohnung.

Dann die Entwarnung: Bei der Waffe handelte es sich „nur“ um eine Schreckschusspistole. Außerdem stellten die Einsatzkräfte des SEK eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sicher. Die Ermittlungen gegen den Bewohner dauern an. (zc)