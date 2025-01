100 Menschen warten in Altona auf Beatrix von Storch – doch sie kommt gar nicht!

Aufregung am Bahnhof Altona: Die Ankunft der AfD-Politikerin Beatrix von Storch hat am Mittwochabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Menschen protestierten lautstark. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Migrationsantrag, den die Union mit Hilfe der AfD durchsetzte, für einen Eklat im Bundestag gesorgt.

Der Zug mit Beatrix von Storch sollte planmäßig gegen 20.38 Uhr ankommen, die Politikerin sollte dann zu Markus Lanz ins Studio an der Schützenstraße 15 gebracht werden. Von der Polizei hieß es auf Anfrage lediglich: „Es gibt einen polizeilichen Einsatz“, mehrere Informationen wolle man nicht herausgeben.

Protest gegen AfD-Politikerin Beatrix von Storch im Bahnhof Altona – Polizei im Einsatz

Gegen ihren Auftritt regte sich bereits im Vorfeld Protest, wie die MOPO erfuhr. Mehrere Dutzend Menschen warteten am frühen Abend im Bahnhof auf die Politikerin, unter anderem „Omas gegen Rechts“. Landes- und Bundespolizei waren vor Ort, die Lage war entspannt, berichtete ein Reporter. Anti-AfD-Sprechchöre hallten durch den Bahnhof, darunter „Ganz Hamburg hasst die AfD“ sowie die solidarische, italienische Version „Siamo tutti antifascisti“ (deutsch: Wir sind alle Antifaschisten“).

Als der Zug mit wenigen Minuten Verspätung endlich ankam und die ersten Fahrgäste ausstiegen, stieg auch die Spannung – inzwischen hatten sich gut 100 Menschen in der Halle versammelt. Doch von Beatrix von Storch fehlte jede Spur. Möglich, dass die Beamten sie bereits vorher – womöglich am Dammtor oder Hauptbahnhof – aus Sicherheitsgründen aussteigen ließen. Die Enttäuschung unter den Demonstranten war groß, die Menge wurde plötzlich still. Einige machten sich schließlich auf dem Weg zum Studio. Für die Polizei gab es hier letztendlich nichts zu tun. (idv/josi/na)