Aufregung im Hotel Atlantic: Udo Lindenbergs seltener Porsche aus Tiefgarage geklaut

St. Georg -

Dreister Diebstahl in Hamburg: Udo Lindenbergs Porsche ist in der Nacht von Montag auf Dienstag gestohlen worden – aus der hauseigenen Tiefgarage des Hotel Atlantic, in dem der Rockstar seit Jahrzehnten wohnt. Die Kripo ermittelt, das Hotel auch.

Das Atlantic-Management möchte nämlich feststellen, wie der Porsche unbemerkt abhandenkommen konnte. Bisher ist das nämlich völlig unklar. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Verbrecher es auf Udo „abgesehen“ haben: 2009 wurde ein von Lindenberg gemaltes Gemälde aus dem Foyer geklaut. Schon damals eine Peinlichkeit, auf die das Luxus-Hotel wohl gerne verzichtet hätte.

Hamburg: Udo Lindenbergs Porsche geklaut – Polizei ermittelt

Bei dem nun aus der Tiefgarage entwendeten Sportwagen soll es sich um ein Modell 911 R handeln, von dem es nur 991 Stück auf der ganzen Welt gibt. Wert: knapp 600.000 Euro. Leistung: satte 500 PS – ein laut Porsche „straßenzugelassener Rennsportwagen“.

Lindenberg, selbst seit 40 Jahren begeisterter Porsche-Fahrer, soll als einziger Kunde ab Werk den 911 R in schwarz bekommen haben, sonst war das Modell nur in weiß mit roten Streifen zu erwerben. Kaufpreis 2016: 200.000 Euro – eine deutliche Wertsteigerung von 300 Prozent! Wobei der Porsche – bei dem prominenten Besitzer und der speziellen Lackierung – vermutlich bis zu einer Millionen Euro wert sein dürfte.

Die Polizei bestätigt gegenüber der MOPO den Vorfall, und fügt hinzu: „Das LKA 43 arbeitet in dem Fall. Die Ermittlungen laufen.“ Die Kripo-Sparte behandelt alle Kfz-Sachwertdelikte.

Wie die MOPO erfuhr, war der Wagen, der gegen 3 Uhr aus der Tiefgarage gelenkt worden sein soll, gerade erst zur Inspektion bei Porsche. (dg/mn)