Aufregung auf dem Hamburger Dom: Menschen bleiben auf Achterbahn stecken

Es war im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle: Drei Passagiere der Indoorachterbahn „Höllenblitz“ sind am Montagabend auf dem Dom in eine verzweifelte Lage geraten. Ihre Gondel blieb hoch in der Luft plötzlich stehen. Grund war offenbar ein technischer Defekt.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr wurden die Retter um 22.23 Uhr zu dem Fahrgestell „Höllenblitz“ auf dem Heiligengeistfeld (St. Pauli) gerufen.

Hamburger Dom: Achterbahn-Gondel bleibt auf sechs Metern Höhe plötzlich stecken

Grund: Eine Gondel mit drei Personen an Bord war stehen geblieben. Die drei Passagiere waren in einer misslichen Lage: Wegen der Höhe von sechs Metern konnten sie sich nicht selbst aus dem Fahrgeschäft befreien.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Tschentscher im Interview: Was er zum Verkehrs-Chaos sagt

– Crack: Die Droge, die den Hauptbahnhof ins Elend stürzt

– Hamburger Top-Köche: Das sind ihre Lieblingsimbisse

– 20 Seiten Sport: HSV-Coach Baumgart und St. Paulis Hauke Wahl im Interview

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag der Woche

Für die Feuerwehr war der Einsatz nicht ganz einfach, weil die Indoorachterbahn nicht von außen zugänglich war. Dennoch gelang es den Höhenrettern, die drei Personen zu befreien und mithilfe von Seilstrecken und einem sogenannten „Rettungsdreieck“ in Sicherheit zu bringen. Sie blieben unverletzt und mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Um 23.27 Uhr war die Rettung abgeschlossen. Von ihrer „Höllenblitz“-Fahrt kamen die Passagiere mit dem Schrecken davon.

Das könnte Sie auch interessieren: Ponyreiten auf dem Dom: Hamburg scheitert am Verbot

Die Feuerwehr war mit insgesamt 27 Einsatzkräften im Einsatz. Noch ist unklar, was die Ursache für die Panne war. Ob ein Stromausfall oder ein technischer Defekt dahinter steckt, soll nun untersucht werden.

Der Website des Hamburger Doms zufolge ist die Achterbahn „Höllenblitz” rund 900 Meter lang und kann Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde erreichen. (ng)