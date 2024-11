Ein offenbar betrunkener 28-jähriger Mann löste am Mittwochnachmittag einen größeren Polizeieinsatz in Altona-Nord aus. Der Mann lief an der Stresemannstraße umher, schubste Passanten und beleidigte sie. Die Polizei musste einschreiten – mit mehreren Einsatzfahrzeugen.

Im Bereich der Bushaltestelle „Kaltenkircher Platz“ konnten die Einsatzkräfte den 28-jährigen Mann gegen 14.20 Uhr antreffen. Die Einsatzkräfte wollten den offenbar alkoholisierten Mann zunächst nur zum Sachverhalt befragen, teilte eine Sprecherin der Polizei Hamburg mit. Allerdings zeigte sich der Mann wenig kooperativ.

Mann rempelt Fußgänger an – Festnahme

Zum Eigenschutz legten die Beamten dem Mann schließlich Handschellen an. Auch eine sogenannte Spuckhaube, die dem Tatverdächtigen über den Kopf gezogen wird, um Einsatzkräfte vor Spuckattacken zu schützen, musste dem Mann angelegt werden.

Der 28-jährige Mann wurde mit Handschellen gefesselt abgeführt.

Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte zudem die Aussage eines Geschädigten auf. Bei dem Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt. Gegen 14.30 Uhr wurde der Mann mit einem Streifenwagen auf die Polizeiwache gebracht und der Einsatz wurde vor Ort beendet.