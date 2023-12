Aufbrüche im Minutentakt – Polizei nimmt Autoknacker fest

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Sonntagmorgen einen mutmaßlichen Autoaufbrecher in Hamm festgenommen. Der Mann soll Seitenscheiben von geparkten Autos eingeschlagen und Wertsachen aus dem Inneren gestohlen haben.

Eine aufmerksame Bürgerin hatte gegen sieben Uhr den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass ein Mann am Quellenweg kurz nacheinander die Seitenscheiben an einem VW-Passat und einem Mercedes-Kombi eingeschlagen habe. Aus den Fahrzeugen soll er dann Wertsachen entwendet haben.

Drei Taten binnen weniger Minuten

Mehrere Streifenwagen rückten an. Die Beamten konnten aufgrund der Beschreibung in Tatortnähe einen 25-jährigen Mann festnehmen. Bei ihm wurde Diebesgut gefunden. Kurz darauf entdeckten die Polizisten ganz in der Nähe einen weiteren Wagen mit eingeschlagener Seitenscheibe. Auch diese Tat soll auf das Konto des Mannes gehen. Er kam in U-Haft.