Auf St. Pauli: Männer schwulenfeindlich beleidigt und angegriffen

Nach einer Auseinandersetzung an der Talstraße (St. Pauli) am vergangenen Wochenende hat die Polizei vier junge Männer festgenommen – sie sollen ihre Opfer in der Nacht zu Sonntag schwulenfeindlich beleidigt und angegriffen haben.

Bei den Opfern handelt es sich um drei junge Männer im Alter von 21, 23 und 26 Jahren. Sie gingen an der vierköpfigen Gruppe vorbei, als es zu den Beleidigungen gekommen sein soll: Einer aus der Gruppe trat dem 21-Jährigen laut Polizei ins Gesäß. Als das Trio eine Erklärung verlangt habe, sei es zu weiteren Beleidigungen aus der Gruppe heraus gekommen, sagte ein Sprecher.

Polizei nimmt vier junge Männer fest

Dann sei die Situation eskaliert. Die drei jungen Männer seien beleidigt worden, dem 23-Jährigen soll mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Augenzeugen informierten die Polizei, die Angreifer flüchteten.

Das könnte Sie auch interessieren: Fahrraddiebe haben eine neue, besonders fiese Masche

„Im Rahmen der Fahndung wurden die Tatverdächtigen jedoch angetroffen und vorläufig festgenommen“, so der Sprecher weiter. Es handele sich dabei um Männer im Alter von 18, 19, 20 und 24 Jahren. „Die Beschuldigten wurden nach Feststellung der Personalien entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.“

Bei der Polizei übernahm die Abteilung Staatsschutz die Ermittlungen in dem Fall. (dg)