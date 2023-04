Auf St. Pauli: Mann sticht auf Autos ein

Ein offenbar psychisch auffälliger Mann hat am Freitagabend an der Reeperbahn mit einem Messer auf mehrere Autos eingestochen, wie verschreckte Zeugen vor dem Operettenhaus beobachtet hatten. Die Beschreibungen deutet auf einen Punker hin. Mehrere Streifenwagen rückten an.

Laut Polizei seien die Einsatzkräfte zunächst gegen 21.10 Uhr zum Operettenhaus gerufen worden, wo Zeugen einen Mann mit Messer gemeldet hatten, der auf Autos einschlug. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der Mann aber bereits entfernt. Kurz darauf ein ähnlicher Einsatz an der Hein-Hoyer-Straße: Hier hatte ein Mann auf ein geparktes Fahrzeug eingestochen. Auch hier sagten die Zeugen aus, dass es sich dabei um einen Punk handeln soll.

Messermann am Spielbudenplatz festgenommen

Der Mann mit dem Messer war bei Eintreffen der Beamten bereits verschwunden, konnte aber rund fünf Minuten später auf dem Spielbudenplatz festgenommen werden.