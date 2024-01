Silvester: Mädchen von Männergruppe umgringt und sexuell bedrängt

Wie erst jetzt bekannt wurde, soll es am Silvesterabend in St. Georg zu einem schweren Übergriff gekommen sein. Eine 15-Jährige und ihre Begleiterin wurden von einer Gruppe Männer umringt, die Heranwachsende wurde betatscht. Der Vater des Opfers, ein bekannter Kneipier, der sich seit Jahrzehnten am Hansaplatz engagiert, ist erschüttert.

Die beiden Frauen (26 und 15) sollen an der Straße Kleiner Pulverteich gegen 22 Uhr von einer Gruppe junger Männer angesprochen und drangsaliert worden sein. Geschockt flüchteten sie in einen Hauseingang. Dort sei seine Tochter (15) von den sechs Männern eingekreist worden, so Vater Mehmet Simsit.

15-Jährige eingekreist und begrapscht

Sie sollen das Mädchen begrapscht haben und immer zudringlicher geworden sein. Sie hörten erst auf, als es der Älteren gelang, die Tür zum Treppenhaus zu öffnen. Hier hinein flüchteten die Opfer.

Die 15-Jährige sei traumatisiert, sie erzählte den Eltern zunächst nichts von dem Vorfall. Aus Scham. „Meine Tochter war den ganzen Abend und die Tage darauf wie verwandelt. Sie war in sich gekehrt und fing immer wieder an zu weinen“, Simsit zur MOPO.

Am Donnerstagabend sei es dann aus ihr herausgebrochen, sie berichtete der Mutter von dem Übergriff. Ihr Vater, der auf St. Georg mehrere Kneipen betreibt und sich seit Jahren sozial auf dem Hansaplatz engagiert, erstattete Anzeige.

Die Polizei bestätigte auf MOPO-Nachfrage, dass der Sachverhalt angezeigt wurde. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.