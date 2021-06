Auf regennasser Straße: Abbiege-Unfall! VW Golf kracht in HVV-Bus

Volksdorf –

Bei einem Unfall mit einem HVV-Bus an der Halenreie in Hamburg ist am Freitagabend ein VW-Fahrer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Laut Polizei lenkte er beim Abbiegen gegen die linke Seite des Busses, beide Fahrzeuge erlitten dadurch erheblichen Sachschaden. Die Polizei listet den VW-Golf-Fahrer als wahrscheinlichen Verursacher. Die genauen Umstände des Unfalls sind aber noch unklar.

Hamburg: VW Golf kracht in HVV-Bus – ein Verletzter

Durch die Wucht des Aufpralls, drehte sich der Golf um 180 Grad, auch die Airbags lösten aus. Der Fahrer wurde von Sanitätern behandelt und kam anschließend in eine Klinik. Fahrgäste im Bus blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Kurz vor dem Unfall hatte ein Regenschauer angesetzt – möglich, dass der VW-Fahrer durch plötzlich regennasser Straße die Kontrolle verlor. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) der Hamburger Polizei ermittelt. (dg)