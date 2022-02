Großeinsatz für die Hamburger Polizei und Feuerwehr: Auf einem Firmengelände am Bullenhuser Damm in Rothenburgsort sind in der Nacht zu Donnerstag drei Autos und ein Laster in Flammen aufgegangen.

Der Notruf ging um kurz vor 1 Uhr ein: Die Retter löschten den Brand mit zwei sogenannten C-Rohren, konnten ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge verhindern, aber: Auslaufender Kraftstoff erschwerte die Arbeiten, es drohte, ein größeres Feuer auszubrechen.

In Hamburg: Drei Autos und ein Laster stehen in Flammen

Um letzte Glutnester zu löschen, wurden Motorhauben geöffnet. Auch eine Wärmebildkamera kam zum Einsatz. Verletzt wurde den Angaben des Lagedienstes niemand.

Nachdem der Brand gelöscht war, übernahm die Polizei die Arbeit vor Ort. Laut eines Sprechers sei die Ursache noch unklar. „Ermittlungen laufen“. Auch Brandstiftung käme in Frage. Eine Fahndung in der Nacht blieb erfolglos. (dg)