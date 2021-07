Auf Drogen und ohne Führerschein: Polizei stoppt elf „Autoposer“ an der Alster

Die Dienstgruppe „Autoposer“ der Hamburger Polizei hat am Wochenende elf Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, die illegal getrimmt und daher lauter waren als zugelassen. Sie alle waren im Alster-Bereich unterwegs.

Die Liste der sichergestellten Fahrzeuge liest sich wie die Bestellung eines Multi-Millionärs: Porsche Cayenne (385 PS), Mercedes CL 500 (388 PS), BMW 645 Ci (333 PS) oder Ford Mustang (205 PS). Alle am Auspuff, an den Schalldämpfern oder am Soundmodul aufgepeppt.

Kontrolle in Hamburg: Polizei stellt weitere Verstöße fest

Darüber hinaus wurden Fahrer wegen verschiedener Mängel und weiterer Vergehen angehalten: Einer war berauscht unterwegs, vier deutlich zu schnell, zwei sind bei Rot gefahren, drei hatten nicht mal einen Führerschein. (dg)