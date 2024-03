Auf der Elbe: Barkasse droht zu sinken – Feuerwehr kommt gerade noch rechtzeitig

Aufregung am frühen Samstagabend in Steinwerder: Die Feuerwehr musste eine Barkasse an einem Anleger vor dem Sinken retten.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte, hatte die ausgemusterte Barkasse bereits einen enormen Tiefgang erreicht. Personen waren keine an Bord.

Durch die umgehend eingesetzten Hochleistungstauchpumpen konnte das sinken des Schiffs gerade noch rechtzeitig verhindert werden. Die vorsorglich alarmierten Taucher mit Lecksegel brauchten nicht mehr eingesetzt zu werden.

Barkasse auf der Elbe droht zu sinken

Betriebsstoffe traten nicht aus, jedoch wurden das Schiff vorsorglich mit Ölsperren eingeschlängelt. Um die Leckage und das weitere Abpumpen kümmert sich nun der Eigentümer.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr mehr als zwei Stunden im Einsatz für Hamburg. (dpa)