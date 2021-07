Auf der A7: Kombi kracht in VHH-Bus – kilometerlanger Stau

Bahrenfeld –

Wegen eines Unfalls auf der A7 in Höhe der Abfahrt Bahrenfeld ist es am Freitagmorgen zu kilometerlangen Staus gekommen. Der Fahrer eines Kombis war um kurz nach 7 Uhr mit seinem Auto frontal in das Heck eines VHH-Linienbusses gekracht.

Der Mann erlitt Verletzungen an der Hand, wurde von Sanitätern versorgt und anschließend vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Literweise Öl und Kraftstoff liefen auf die Autobahn.

Hamburg: Kombi kracht in Bus – langer Stau auf der A7

Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Süden kurzzeitig komplett, danach wurde auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Trotzdem kam es zu längeren Staus: Allein auf der A7 stockte es auf knapp acht Kilometern, wie die Polizei mitteilte. Auch auf der A23, dem A7-Zubringer, ging es nur schleppend voran.

Um kurz vor 8 Uhr, nachdem der Kombi abgeschleppt worden war, wurde der Verkehr wieder komplett freigegeben. Zur Unfallursache ermittelt nun die Hamburger Polizei. (dg)