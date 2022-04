Auf dem Weg zur Schule: 13-Jähriger von Auto angefahren

Schwerer Verkehrsunfall in Stellingen: An der Kreuzung Volksparkstraße/Kieler Straße ist am Mittwochmorgen ein 13-Jähriger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das teilte die Hamburger Polizei mit.

Der Junge sei gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule gewesen und hätte die Straße überqueren wollen. Die Ampel zeigte laut Angaben eines Polizeisprechers grün. „Dabei kam es zum Verkehrsunfall“.

Auf dem Schulweg: 13-Jähriger in Hamburg von Auto erfasst

Die 57-Jährige im Smart sei in Richtung stadtauswärts unterwegs gewesen. Die genauen Umstände des Unfalls klären nun die Beamten des Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2). „Ermittlungen dauern an“, so der Sprecher weiter.

Der 13-Jährige erlitt durch die Kollision Schürfwunden und eine Verletzung am Ohr. Er kam in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurden. Lebensgefahr bestand laut Polizei zu keiner Zeit. (dg)