Auf dem Weg zum Blumenkauf – Senioren von der Straße gerammt

In Moorfleet sind am Montagmorgen drei Senioren in einem Auto verunglückt. Das Trio war auf dem Weg in ein Blumengeschäft, als ein Transporter in das Heck ihres Wagens krachte. Das Auto wurde durch den Aufprall in einen Graben katapultiert. Ein Mann kam in die Klinik.

Der Unfall geschah laut Feuerwehr gegen 11.30 Uhr am Brennerhof. Eine dreiköpfige Seniorengruppe war hier in einem VW SUV unterwegs und wollte auf das Gelände eines Blumenhandel abbiegen. Der Fahrer eines dahinter fahrenden Transporters erkannte das durch die tiefstehende Sonne zu spät und krachte in das Heck des VW.

Ersthelfer befreien Unfallopfer aus Auto

Dadurch wurde das Auto der Senioren regelrecht in einen Graben katapultiert und kam dort kopfüber zum Stehen. Ersthelfer befreiten die Unfallopfer vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Sanitäter versorgten die leichteren Verletzungen. Ein Mann kam in die Klinik, der Verkehrsunfalldienst ermittelt.