Auf dem Kiez: Mann bei Streit mit Messer an Brust verletzt – vier Festnahmen

St. Pauli –

Ein 25 Jahre alter Mann ist bei einer Schlägerei an der Wohlwillstraße/Paulinenplatz mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei nahm daraufhin vier Männer vorläufig fest.

Zeugen wurden gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Samstag auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Lautstark soll sie laut Polizei zunächst gewesen sein – dann eskalierte sie völlig.

Hamburg: Mann bei Streit mit Messer verletzt – Not-OP!

Mit einer blutenden Stichverletzung in der Brust kam der 25-Jährige in eine Klinik. Dort wurde er notoperiert, so ein Polizeisprecher, „Lebensgefahr besteht aber nicht“.

Die Mordkommission übernahm noch in der Nacht den Fall. Am Tatort wurde ein Messer gefunden. Es gilt als mutmaßliche Tatwaffe. Vier Männer, die zwischenzeitlich festgenommen worden waren, kamen wieder frei – „da ein Tatverdacht nach derzeitigem Stand ausgeschlossen wird“, so der Sprecher weiter. (dg)