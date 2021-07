Auf dem Fußgängerüberweg: Mädchen (8) angefahren und schwer verletzt

Mümmelmannsberg –

Schlimmer Unfall in Mümmelmannsberg. Dort wurde am Dienstag ein Mädchen (8) von einem Auto angefahren, als es die Straße auf einem Zebrastreifen überqueren wollte. Die Schülerin kam schwer verletzt in eine Klinik.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr am Havighorster Redder. Hier war das Mädchen mit seinem Fahrrad unterwegs. In Höhe der Paul-Klee-Straße wollte es dann die Straße auf einem Zebrastreifen überqueren. Dabei geschah das Unglück.

Ein Autofahrer (57), der mit seinem Opel Corsa herannahte, erfasste es mit seinem Auto. Dadurch stürzte die 8-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde von einem Notarzt versorgt und kam in eine Klinik.

Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen gegen den Autofahrer aufgenommen.