Vor einem Restaurant des am Wochenende stets belebten Alma-Wartenberg-Platzes ist es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde einer der beiden lebensgefährlich verletzt – und musste notoperiert werden.

Das bestätigte der Lagedienst der Hamburger Polizei auf MOPO-Nachfrage. Der Vorfall trug sich den Angaben nach gegen 22.30 Uhr zu: Der 28-Jährige erlitt diverse Stiche in den Oberkörper, sackte zusammen. Der Angreifer, der etwa 25 Jahre und um die 1,65 bis 1,70 Meter groß sein soll, flüchtete und wurde am Abend und in der Nacht nicht mehr von den Einsatzkräften aufgefunden. Er hat laut Polizei-Angaben schwarze Haare und auffällig dicke Augen.

Hamburg: Mann mit Messer angegriffen – Lebensgefahr und Not-OP

„Der Mordbereitschaftsdienst stieg ein und übernahm die Ermittlungen“, so ein Lagedienst-Sprecher. Der 28-Jährige wurde im Krankenhaus notoperiert, sein aktueller Zustand ist unbekannt, ebenso die genauen Hintergründe der Tat. Die Mordkommission bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)